YouTube оштрафуют за сбор данных о детях

Федеральная комиссия США по торговле одобрила договорённость с YouTube о выплате штрафа в размере $150-200 миллионов за нарушение закона о защите личных данных детей в сети Интернет.

Большинство членов комиссии выступили в пользу такого решения, материалы были переданы в Минюст США , пишет Politico.

Уточняется также, что что видеосервис должен будет изменить свою политику в отношении контента, предназначенного для детского просмотра и отключить таргетированную рекламу, рассчитанную на детей, передаёт WSJ.

Как писал News.ru ранее, видеоролики с битвами роботов начали удалять c видеохостинга YouTube, так как они признаны пропагандирующими «жестокое обращение с животными». Пользователи обратили внимание на новый алгоритм, который блокирует ролики. Многие обращались к сервису с просьбами починить его.