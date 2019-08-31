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YouTube оштрафуют за сбор данных о детях 

News.ru + ещё 1 36 минут назад
YouTube оштрафуют за сбор данных о детях
Фото: Alejandra Bartoliche/Xinhua
Федеральная комиссия США по торговле одобрила договорённость с YouTube о выплате штрафа в размере $150-200 миллионов за нарушение закона о защите личных данных детей в сети Интернет.
Большинство членов комиссии выступили в пользу такого решения, материалы были переданы в Минюст США, пишет Politico.
Уточняется также, что что видеосервис должен будет изменить свою политику в отношении контента, предназначенного для детского просмотра и отключить таргетированную рекламу, рассчитанную на детей, передаёт WSJ.
Как писал News.ru ранее, видеоролики с битвами роботов начали удалять c видеохостинга YouTube, так как они признаны пропагандирующими «жестокое обращение с животными». Пользователи обратили внимание на новый алгоритм, который блокирует ролики. Многие обращались к сервису с просьбами починить его.
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Интернет , Другое , Министерство юстиции США , Wall Street Journal , США
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