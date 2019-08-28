Apple перестанет хранить записи разговоров Siri

Apple перестанет хранить аудиозаписи разговоров с Siri

Американская компания Apple сообщила, что после приостановки оценки взаимодействия клиентов с голосовым помощником Siri с помощью прослушивания аудиозаписей собирается перестать хранить эти записи.

Ранее некоторые потребители выражали беспокойство из-за прослушивания их общения с Siri, которое велось сотрудниками Apple и её подрядчиками с целью улучшения работы сервиса.

"Мы прислушались к их опасениям и немедленно приостановили оценку Siri, проводимую сотрудниками, и начали проводить тщательный анализ нашей практики и политики. В итоге, мы решили внести некоторые изменения в Siri", — сообщается в релизе компании.

Так, Apple планирует прекратить хранение аудиозаписей взаимодействия с Siri, но при этом любой пользователь может самостоятельно включить функцию прослушивания, чтобы оказать помощь сотрудникам компании в оценке работы сервиса. Кроме того, отмечается, что прослушивать фрагменты диалога с Siri будет разрешено исключительно сотрудникам Apple.

В начале августа компания объявила, что приостановила программу, в рамках которой ее подрядчики занимались прослушиванием части команд пользователей Siri. Эта приостановка последовала за публикацией газеты Guardian, которая со ссылкой на неназванного сотрудника компании сообщила, что подрядчики прослушивают не только команды, но и разговоры пользователей при включенном Siri. В Apple заявили, что когда программа будет возобновлена, они дадут людям возможность не участвовать в ней.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.