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Facebook и Instagram делают людей несчастными 

Вести Подмосковья + ещё 2 32 минуты назад
Фото: pixabay.com
Частое использование социальных сетей повышает агрессивность и делает людей более напряженными, выяснили учёные из Гамбургского и Мюнстерского университетов. Об этом сообщает еженедельный журнал «Профиль».
Исследователи опросили около 2000 немцев и сделали вывод, что активные пользователи Facebook более склонны к радикальным настроениям. Профессор маркетинга и брендинга из Гамбургского университета Хенрик Саттлер и его соавтор Торстен Хенниг-Тюрау заявили, что интернет имеет огромное влияние на современное общество.
По результатам исследования, немцы в возрасте 18-24 лет проводят в интернете в среднем 4 часа 18 минут, а люди от 25 до 34 лет посвящают социальным медиа 4,5 часа всего времени. Интересные выводы были сделаны относительно компьютерных игр. Выяснилось, что в них играют люди в возрасте 55 лет и старше в среднем по полчаса в день.
В своём докладе исследователи советуют пользоваться социальными медиа не более одного часа в день. Ученые пришли к выводу, что влияние социальных сетей на распространение опасных идей так велико, что может привести к серьезным последствиям. Стоит отметить, что ежедневное пользование интернетом более двух часов в день повышает уровень стресса почти на 12%.
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