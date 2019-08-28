Facebook и Instagram делают людей несчастными

Частое использование социальных сетей повышает агрессивность и делает людей более напряженными, выяснили учёные из Гамбургского и Мюнстерского университетов. Об этом сообщает еженедельный журнал «Профиль».

Исследователи опросили около 2000 немцев и сделали вывод, что активные пользователи Facebook более склонны к радикальным настроениям. Профессор маркетинга и брендинга из Гамбургского университета Хенрик Саттлер и его соавтор Торстен Хенниг-Тюрау заявили, что интернет имеет огромное влияние на современное общество.

По результатам исследования, немцы в возрасте 18-24 лет проводят в интернете в среднем 4 часа 18 минут, а люди от 25 до 34 лет посвящают социальным медиа 4,5 часа всего времени. Интересные выводы были сделаны относительно компьютерных игр. Выяснилось, что в них играют люди в возрасте 55 лет и старше в среднем по полчаса в день.

В своём докладе исследователи советуют пользоваться социальными медиа не более одного часа в день. Ученые пришли к выводу, что влияние социальных сетей на распространение опасных идей так велико, что может привести к серьезным последствиям. Стоит отметить, что ежедневное пользование интернетом более двух часов в день повышает уровень стресса почти на 12%.