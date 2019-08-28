Названа польза идентификации пользователей в интернете

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что деанонимизация пользователей в интернете поможет снизить уровень преступности в сети. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что в ближайшее время количество правонарушений в интернете будет только расти.

«Идентификация пользователей в интернете позволит создать условия для пресечения противоправных деяний в сети и снизить их количество», — сказал Клишас.

По его мнению, это более актуальная проблема, чем идентификация сотрудников правоохранительных органов , личность которых может быть и так установлена.

27 августа член Совета Федерации Людмила Бокова заявила, что российские парламентарии положительно оценивают идею деанонимизации интернет-пользователей.