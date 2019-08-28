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Названа польза идентификации пользователей в интернете 

Lenta.ru + ещё 2 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что деанонимизация пользователей в интернете поможет снизить уровень преступности в сети. Об этом сообщает РИА Новости.
Он отметил, что в ближайшее время количество правонарушений в интернете будет только расти.
«Идентификация пользователей в интернете позволит создать условия для пресечения противоправных деяний в сети и снизить их количество», — сказал Клишас.
По его мнению, это более актуальная проблема, чем идентификация сотрудников правоохранительных органов, личность которых может быть и так установлена.
27 августа член Совета Федерации Людмила Бокова заявила, что российские парламентарии положительно оценивают идею деанонимизации интернет-пользователей.
24 августа стало известно, что в Госдуму внесен законопроект, который обяжет военнослужащих Росгвардии при службе в общественных местах носить на форме номер, чтобы их личность можно было установить. Такое правило уже обязательно для полицейских, но не распространяется на росгвардейцев. В комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрили эту идею.
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Комментарии
Интернет , Андрей Клишас , Людмила Бокова , Росгвардия , Госдума , Совет Федерации , МВД
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