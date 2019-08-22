Россиянам разослали опасный вирус под видом данных об отпуске

Специалисты компании Check Point предупредили об опасности распространения на компьютерах россиян новой вредоносной программы, названной AgentTesla. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Исследователи подчеркнули, что хотя AgentTesla заражает устройства с 2014 года, в России вирус начал распространяться с середины июня, а значительные масштабы приобрел в июле.

Эксперты зафиксировали несколько обширных почтовых рассылок писем с вредоносной программой именно российским пользователям. Чаще всего электронные сообщения имитировали уведомления, получаемые в период отпусков. В них якобы была информация о бронировании или покупке авиабилетов, а также квитанции об оплате.

Вирус AgentTesla способен отслеживать и собирать информацию жертвы, которую он вводит через клавиатуру, а также снимать скриншоты и извлекать данные учетных записей к программам. Под угрозу подпали браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox и почтовый клиент Microsoft Outlook.

Ранее в службах терминалов Windows обнаружили критические уязвимости, которые позволяют злоумышленникам захватить компьютер жертвы. Также злоумышленники могут заразить систему опасным программным обеспечением и распространить ее на другие устройства.