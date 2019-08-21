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Раскрыт масштаб хищений хакеров из российских банков 

Lenta.ru + ещё 3 26 минут назад
Фото: Lenta.ru
Русскоязычная хакерская группа Silence совершила новые преступления, выйдя за рамки России и стран СНГ. За три года (с июня 2016 года по июнь 2019 года) банда атаковала объекты более чем в 30 странах Европы и Азии, в том числе и российские банки. В результате Silence было похищено не менее 272 миллионов рублей, говорится в отчете компании Group-IB, поступившем в «Ленту.ру».
Отмечается, что 2019 году география кибернападений Silence стала самой обширной за все время существования группы. В июле были заражены системы банков в Чили, Болгарии и Гане, в июне проведена серия атак на российские банки.
В Group-IB детально разобрали две атаки: в мае на бангладешский банк Dutch-Bangla и в феврале на «ИТ Банк» в России. Из организаций в результате было похищено не менее трех миллионов долларов и около 25 миллионов рублей соответственно.
Во втором случае хакеры сумели войти в структуру «ИТ Банка» и развить атаку до финального этапа с помощью фишинговых писем. Послания имитировали приглашение на финансовый форум iFin-2019.
Silence начинала свою деятельность с России, постепенно переместила фокус на СНГ, а затем вышли и на международный уровень. В Group-IB пояснили, что в настоящее время злоумышленники придумали еще один метод для проведения более успешных атак в дальнейшем. Сначала они рассылают письма-пустышки огромной базе адресов для ее актуализации.
Ранее эксперты Group-IB в области кибербезопасности сообщали, что три четверти российских и восточноевропейских банков (74 процента) оказались не способны отразить нападения хакеров. Основными проблемами организаций были признаны неоперативность и отсутствие четкого плана реагирования.
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Интернет , Криминал , ИТ Банк , Lenta.ru , Болгария , Гана , Чили
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