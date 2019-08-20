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В России позицию Twitter назвали охотой на ведьм 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Thomas White / Reuters
Запрет Twitter на рекламу государственных СМИ ограничивает свободу в интернете и является охотой на ведьм, заявил РИА Новости депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Зубарев.
Так парламентарий отреагировал на отказ Twitter от рекламы государственных средств массовой информации.
«Исходя из критериев, по которым Twitter собирается "фильтровать" принадлежность СМИ к государству, можно сказать, что соцсеть начинает охоту на ведьм», — считает Зубарев. По его словам, подобным образом соцсеть уже поступала с RT и Sputnik.
«Фактически Twitter своими требованиями ограничивает свободу в интернете», — заключил Зубарев.
По словам депутата Госдумы от «Справедливой России» Олега Нилова, действия компании — это «стопроцентная заявка на удушение конкурентов». Он подчеркнул, что ситуация с запретом «в очередной раз сводится к американским и западным стандартам по завязыванию своей философии».
В октябре 2017 года Twitter запретил публикацию рекламных постов аккаунтам российской телекомпании RT и агентству Sputnik. Компания приняла решение на основе выводов американской разведки о влиянии этих СМИ на президентские выборы в США.
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Интернет , Наука и техника , Виктор Зубарев , Единая Россия , Госдума , РИА Новости , ИА Sputnik
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