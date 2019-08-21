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Facebook позволит пользователям контролировать информацию о себе с других сайтов 

Rambler News Service + ещё 13 9 часов назад
Фото: Sostav.ru
Facebook объявила о внедрении новой функции, позволяющей пользователю получать и управлять той информацией о себе, которой приложения и сайты обмениваются с социальной сетью. «Off-Facebook Activity позволяет вам увидеть сводку приложений и сайтов, которые присылают нам информацию о вашей деятельности, и очистить эту информацию с вашего аккаунта, если вы хотите», — написала компания в своем официальном блоге. В компании пояснили, что функция даст больше прозрачности и контроля над своими данными в Facebook, как и недавние обновления по управлению показом таргетированной рекламы. В ближайшее время функция начнет работать в Ирландии, Южной Корее и Испании, а в течение нескольких месяцев будет внедрена в других странах. Внедрению новой функции предшествовал крупный скандал вокруг Facebook, связанный с неправомерной передачей данных пользователей уже несуществующей британской консалтинговой фирме Cambridge Analytica. 24 июля Федеральная торговая комиссия США сообщила о наложении на Facebook рекордного штрафа в $5 млрд Американский регулятор начал расследование в связи с подозрениями в неправомерной передаче компанией фирме Cambridge Analytica данных 87 млн пользователей. Помимо штрафа в $5 млрд, компания понесла дополнительные судебные [расходы] (https://rns.online/internet/Pribil-Facebook-upala-vdvoe-na-fone-skandala-s-Cambridge-Analytica-2019-07-25/) в размере $2 млрд, связанные с урегулированием штрафных санкций ФТС. По данным компании, более 2,1 млрд человек ежедневно используют Facebook, а также принадлежащие корпорации Instagram, WhatsApp или Facebook Messenger, а более 2,7 млрд человек используют хотя бы один из этих сервисов каждый месяц.
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