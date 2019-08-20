Первые впечатления от 5G в Москве: «Скорость феноменальная, ощущения от телефона абсолютно другие»

Хотя высокая скорость передачи данных — это не единственное достоинство сетей пятого поколения, но именно она поражает в первую очередь, рассказал Business FM Эльдар Муртазин , который участвует в закрытом тестировании смартфонов с 5G в Москве

В Москве начались закрытые тестирования смартфонов с 5G. Об испытуемых телефонах известно немногое: эксперты говорят, что им запретили называть даже производителя. Тем не менее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин смог поделиться с Business FM ощущениями от использования связи нового поколения:

«Даже в рамках такого тестирования — очень ограниченного, с изъянами — можно сказать одно: скорость, конечно, феноменальная. Одно дело, когда ты работаешь с этим и знаешь, что скорость вырастет, и 5G — это не совсем про скорость, это про подключение умных устройств и прочее, но попробовать-то можно скорость. Когда ты загружаешь веб-странички, ты разницы не видишь, но как только ты загружаешь какой-то большой файл, фильм в несколько гигабайт, конечно, ощущения абсолютно другие от текущих телефонов. При просмотре видео на YouTube ты просто нажимаешь кнопку — и начинается воспроизведение, нет никаких задержек вообще, нет колесика, которое крутится, все идет моментально. Кажется, что это ерунда, но буквально за 10-15 минут ты настолько удивляешься и привыкаешь, что хочется получать это всегда. Хотя не могу пожаловаться на то, что в Москве плохой 4G, он очень быстрый, но тут просто все летает».

В начале августа Tele2 и Ericsson сообщили о запуске первой в России пилотной зоны 5G в центре Москвы.