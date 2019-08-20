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Первые впечатления от 5G в Москве: «Скорость феноменальная, ощущения от телефона абсолютно другие» 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Хотя высокая скорость передачи данных — это не единственное достоинство сетей пятого поколения, но именно она поражает в первую очередь, рассказал Business FM Эльдар Муртазин, который участвует в закрытом тестировании смартфонов с 5G в Москве
В Москве начались закрытые тестирования смартфонов с 5G. Об испытуемых телефонах известно немногое: эксперты говорят, что им запретили называть даже производителя. Тем не менее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин смог поделиться с Business FM ощущениями от использования связи нового поколения:
«Даже в рамках такого тестирования — очень ограниченного, с изъянами — можно сказать одно: скорость, конечно, феноменальная. Одно дело, когда ты работаешь с этим и знаешь, что скорость вырастет, и 5G — это не совсем про скорость, это про подключение умных устройств и прочее, но попробовать-то можно скорость. Когда ты загружаешь веб-странички, ты разницы не видишь, но как только ты загружаешь какой-то большой файл, фильм в несколько гигабайт, конечно, ощущения абсолютно другие от текущих телефонов. При просмотре видео на YouTube ты просто нажимаешь кнопку — и начинается воспроизведение, нет никаких задержек вообще, нет колесика, которое крутится, все идет моментально. Кажется, что это ерунда, но буквально за 10-15 минут ты настолько удивляешься и привыкаешь, что хочется получать это всегда. Хотя не могу пожаловаться на то, что в Москве плохой 4G, он очень быстрый, но тут просто все летает».
В начале августа Tele2 и Ericsson сообщили о запуске первой в России пилотной зоны 5G в центре Москвы.
В то же время выделение удобных частот 3,4-3,8 ГГц в России для развертывания сетей пятого поколения под вопросом. Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что Владимир Путин согласился с позицией Совбеза, не поддержавшего выделение стратегических частот, которыми пользуются Минобороны и «Роскосмос». Однако источники ТАСС утверждают, что мобильные операторы и Минкомсвязь переписывают концепцию развития сетей пятого поколения в России, ориентируясь именно на частоты 3,4-3,8 ГГц.
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Интернет , Гаджеты , Статьи , Технологии , Эльдар Муртазин , Владимир Путин , Министерство обороны , Минкомсвязи РФ , Tele2 , Роскосмос , Ведомости , ИТАР-ТАСС , Business FM , Москва
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