Пользователей Сети покорил удивлённый своим отражением кот

Фотография полосатого кота, удивлённо смотрящего на себя в косметическое зеркало, вызвала ажиотаж в Сети.

Пользователи высказали предположения о том, что кот испугался собственного вида, так как создавшаяся оптическая иллюзия увеличила голову животного в несколько раз, оставив тело маленьким. Комментаторы также не исключили, что поведение пушистого связано с действиями фотографа. При этом многим снимок показался смешным.

Cat seeing reflection in magnifying mirror pic.twitter.com/aeKFb6u8GB— 41 Strange (@41Strange) 17 августа 2019 г. За несколько часов после публикации снимок набрал тысячи лайков и комментариев, став вирусным.

Ранее News.ru писал о том, что шведское издание Expressen объяснило, почему с котом жить лучше, чем с человеком. Первым аргументом в пользу пушистых питомцев стала их чувствительность к настроению хозяина. Во время сна кошка не будет воевать с хозяином за одеяло. Плюсом питомцев назвали и возможность повысить популярность человека в социальных сетях.