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Пользователей Сети покорил удивлённый своим отражением кот 

News.ru + ещё 4 6 часов назад
Фото: Instagram
Фотография полосатого кота, удивлённо смотрящего на себя в косметическое зеркало, вызвала ажиотаж в Сети.
Пользователи высказали предположения о том, что кот испугался собственного вида, так как создавшаяся оптическая иллюзия увеличила голову животного в несколько раз, оставив тело маленьким. Комментаторы также не исключили, что поведение пушистого связано с действиями фотографа. При этом многим снимок показался смешным.
За несколько часов после публикации снимок набрал тысячи лайков и комментариев, став вирусным.
Ранее News.ru писал о том, что шведское издание Expressen объяснило, почему с котом жить лучше, чем с человеком. Первым аргументом в пользу пушистых питомцев стала их чувствительность к настроению хозяина. Во время сна кошка не будет воевать с хозяином за одеяло. Плюсом питомцев назвали и возможность повысить популярность человека в социальных сетях.
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