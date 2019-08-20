Twitter откажется от рекламы государственных СМИ

Социальная сеть Twitter решила отказаться от рекламы государственных средств массовой информации. Об этом сообщается в заявлении компании, опубликованном на сайте.

«В дальнейшем мы не будем принимать рекламу от контролируемых государством СМИ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что аккаунты изданий смогут продолжать использовать Twitter для участия в публичных обсуждениях.

Причиной такого решения компания назвала желание «защитить здоровый дискурс и открытый разговор». Правила не будут распространяться на организации, финансируемые налогоплательщиками, в частности независимые общественные каналы.