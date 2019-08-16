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В iPhone нашли новую опасную уязвимость 

Lenta.ru 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Хакеры способны получить доступ к устройствам iPhone с помощью приложения «Контакты». Об этом говорится в пресс-релизе компании Check Point, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
По данным экспертов, взломать устройство на iOS позволяют уязвимости в базе данных SQLite, в которой хранятся контакты. Хакеры могут внедрить туда вредоносный код, который затем запустится, когда пользователь, к примеру, будет искать нужный ему номер. Таким образом злоумышленники не только смогут похитить пароли пользователей и их контакты, но и получить полный доступ к управлению устройством.
Специалисты отмечают, что SQLite — самые распространенные в мире базы данных, которые доступны в любой операционной системе, персональном компьютере и на мобильном телефоне. Их используют такие браузеры, как Chrome, Firefox и Safari, а также приложение Dropbox.
Компания Check Point предупредила Apple о результатах своей работы и надеется, что данное исследование подтолкнет мировое сообщество по кибербезопасности устранить уязвимости в SQLite.
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Интернет , Гаджеты , Наука и техника , Технологии , Apple , Lenta.ru
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