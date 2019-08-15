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Браузер Microsoft Edge научился читать вслух 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Компания Microsoft добавила новую функцию в браузер Microsoft Edge. Он научился преобразовывать текст в речь благодарю нейросети.
Пользователи могут получить доступ к нововведение выделив текст, щёлкнув правой кнопки мыши и выбрав опцию Read aloud selection. В настройках доступен выбор из более чем двух десятков голосов на нескольких языках. Одни звучат механически, в то время как другие, помеченные «онлайн», наоборот —весьма реалистично.
Microsoft объясняет, что естественными такие голоса делают именно нейросети: JavaScript SpeechSynthesis API позволяет разработчикам создавать реалистичную онлайн-речь.
Новая функцию пока доступна в версиях Microsoft Edge Dev и Canary.
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Интернет , Наука и техника , Microsoft
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