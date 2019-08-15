Браузер Microsoft Edge научился читать вслух

Компания Microsoft добавила новую функцию в браузер Microsoft Edge. Он научился преобразовывать текст в речь благодарю нейросети.

Пользователи могут получить доступ к нововведение выделив текст, щёлкнув правой кнопки мыши и выбрав опцию Read aloud selection. В настройках доступен выбор из более чем двух десятков голосов на нескольких языках. Одни звучат механически, в то время как другие, помеченные «онлайн», наоборот —весьма реалистично.

Microsoft объясняет, что естественными такие голоса делают именно нейросети: JavaScript SpeechSynthesis API позволяет разработчикам создавать реалистичную онлайн-речь.

Новая функцию пока доступна в версиях Microsoft Edge Dev и Canary.