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Одноклассники запустили добавление друзей через распознавание лиц на фото 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Соцсеть "Одноклассники" (ОК) запустила новый способ поиска и добавления друзей: необходимо сфотографировать человека, и соцсеть автоматически направит ему запрос, говорится в сообщении ОК.
"Для добавления друга во время встречи или знакомства пользователям не нужно обмениваться ссылками на профиль, вводить данные, искать друзей среди сотен тысяч однофамильцев, фильтровать результаты поиска по месту жительства или учебы. Достаточно сделать фото — и социальная сеть автоматически отправит заявку в друзья. Это позволит начать общение онлайн за несколько секунд", — говорится в сообщении.
При этом найти друга можно, даже если в его профиле в ОК загружены только старые фотографии: технология экстраполирует лицо потенциального друга до момента снимка в приложении. В том случае, если пользователь не будет найден в соцсети, инициатор дружбы получит соответствующее уведомление.
В компании заверили, что приватность пользователей надежно защищена: профиль и имя друга будут раскрыты только после подтверждения заявки с его стороны.
"Ссылка на профиль друга появится после принятия им заявки, а фото его лица можно сделать только в режиме реального времени. Таким образом, посторонние лица при попытке создать дружбу по фотографии не смогут получить информацию о пользователе или загрузить ранее сделанное фото с ним", — говорится в сообщении.
Новый сервис основан на собственной технологии соцсети по распознаванию лиц на пользовательских фотографиях на базе нейросетей и компьютерного зрения. Компания отмечает, что поиск человека по фото займет доли секунды, а точность распознавания превышает 99%. Соцсеть запустила технологию распознавания лиц на пользовательских фотографиях в 2018 году: сервис автоматически отмечает друзей пользователей на их фотографиях, загруженных в профили в ОК. В сообщении отмечается, что новый сервис в течение недели появится у всех пользователей последней версии приложений ОК на iOS и Android.
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