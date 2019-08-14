Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Миллионы отпечатков пальцев «утекли» в Сеть 

Популярная механика 6 часов назад
Фото: Популярная механика
Крупную утечку личной информации и биометрических данных допустила компания, специализирующаяся на кибербезопасности: в открытом доступе оказались почти 30 миллионов отпечатков пальцев граждан почти ста стран мира.
Фирма vpnMentor, занимающаяся безопасностью в онлайн-пространстве, выявила огромный массив персональных данных, которые их коллеги из компании Suprema держали в открытом доступе. Парадокс в том, что Suprema занимается поддержкой платформы кибербезопасности Biostar 2, сообщает vpnMentor.
Систему Biostar 2, которая представляет собой биометрические электронные замки, применяется для контроля доступа в отдельные части находящихся под охраной объектов, используют 5700 компаний в 83 странах мира, включая полицию Великобритании. Вход в контролируемые зоны осуществляется с помощью технологии распознавания лиц и дактилоскопии для идентификации пользователей.
Эти биометрические данные наряду с персональными сведениями (информация о сотрудниках, их адреса, незашифрованные имена пользователей и пароли для доступа в различные программы, а также историю посещения охраняемых зон и многое другое, включая то, какими гаджетами пользуются работники) были обнаружены vpnMentor 5 августа. После того, как специалисты связались с Suprema уже 7 августа и они к 13 августа убрали из открытого доступа всё, что не должно было там находится. При этом фирма не стала никак комментировать допущенную утечку и отказалась сотрудничать с vpnMentor в устранении бреши в области безопасности.
Эксперты vpnMentor Ноам Ротем и Ран Локар подчеркнули, что не знают, как долго конфиденциальная информация была незащищённой от доступа посторонних лиц. Но объём этих сведений был весьма значительным — речь идёт о 32 Гб данных, содержащих почти 27,8 миллионов записей с биометрией и персональными данными. Отдельно отмечено, что сведения о паролях хранились в виде простых текстовых документов, а отпечатки пальцев были представлены в доступном для копирования и дальнейшем использовании виде.
В vpnMentor указали на катастрофический характер утечки информации из-за того, что неизвестно, как долго данные были в открытом доступе, а также из-за типа оказавшихся в интернете сведений. Всё дело в том, что в отличие от паролей или техники, поменять свой облик и отпечатки пальцев невозможно. Специалисты отмечают, что украденные отпечатки пальцев и изображения владельцев могут быть использованы в криминальных целях, которые будут иметь серьёзне последствия как для предприятий и организаций, которые пострадали, так и для их сотрудников или клиентов. Комментариев от Suprema до сих пор не последовало.
Популярная механика: последние новости
Facebook тайком подслушивает пользователей В Jaguar и Land Rover появился «Яндекс» Facebook станет «чёрным» на телефонах Android
Комментарии
Интернет , Наука и техника , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подсластила пилюлю. В ФРГ объяснили выпад Меркель против РФ29
Названы три «провальных» проекта вооружений РФ403
Кадыров назвал врагами «кнопочных героев»31
Пока вы не уснули: россияне рискуют остаться без пенсий59
Учёные омолодили старые клетки мозга у крыс2
Видео
00:38
Сатурн скрылся за Луной
Наука и техника
05:08
Как звучат планеты Солнечной системы
Наука и техника
00:42
Названы три «провальных» проекта вооружений РФ
Армия Оружие
00:18
В Сирии сбили Су-22
Армия Ближний Восток
01:00
Схватка панды с покрышкой в зоопарке попала на видео
Новости Москвы
03:41
Русскоязычным отключат микрофон: в Раде поспорили о языке
В мире Статьи
01:04
Пока вы не уснули: россияне рискуют остаться без пенсий
В мире
00:40
В НАТО возмутились отгоном F-18 от самолета Шойгу
Армия
10:56
В РФ сравнили Меркель с сержантом из-за слов о ДРСМД
Политика
01:18
Девочка рассказала об удивившем ее жесте Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение