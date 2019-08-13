Сотни подрядчиков за деньги прослушивали пользователей в Facebook

Американская компания Facebook наняла сотню подрядчиков для расшифровки аудиосообщений пользователей популярной социальной сети. За свою работу они все получали зарплату, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, которые не называют своего имени из-за боязни потерять работу.

Отмечается, что внештатные работники были потрясены задачей компании. Они не знали, где и когда были сделаны записи, но должны были лишь расшифровывать голосовые сообщения. Иногда они были вульгарного содержания, однако цель этой работы подрядчикам была неизвестна.

В Facebook данную информацию подтвердили, однако отметили, что расшифровка сообщений была прекращена более недели назад. Представители компании также подчеркнули, что пользователи, чьи сообщения прослушивались, давали свое согласие на расшифровку речи в приложении Messenger.

В корпорации пояснили, что подрядчики проверяли правильность расшифровки голосовых сообщений искусственным интеллектом Facebook. Однако Bloomberg утверждает, что пользователи о прослушивании третьими лицами предупреждены не были.

Несколько дней назад стало известно, что Facebook готов платить ведущим СМИ за новости миллионы долларов. Соцсеть планирует осенью запустить новый раздел на сайте, посвященный новостям. Договор на использование контента будет действителен три года.