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Верификация для некоторых сервисов Google стала возможна по отпечатку пальца 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Американская компания Google предоставила пользователям возможность использовать отпечатки пальцев для верификации при работе с некоторыми сервисами.
"Пароли в сочетании в автоматизированными мерами защиты, применяемыми Google, помогают обеспечивать безопасность миллиардов пользователей по всему миру, — говорится в сообщении, размещенном во вторник в блоге компании. — Новые технологии, обеспечивающие безопасность, идут на смену паролям, поскольку обеспечивают большую надежность и удобство. В связи с этим мы рады сообщить, что при использовании некоторых сервисов можно произвести верификацию с помощью отпечатка пальца или сняв экран с блокировки вместо того, чтобы вводить пароль. Такая возможность доступна сегодня на устройствах Pixel и в скором времени будет доступна на всех устройствах, использующих операционную систему Android 7+".
Комментируя это заявление, интернет-портал Techradar.com отметил, что хотя отдельные сервисы на базе Anrdroid ранее использовали отпечаток пальца для верификации, нынешнее нововведение Google — первый случай, когда компания допустила использование биометрических параметров для верификации пользователей в интернете.
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Интернет , Гаджеты , Наука и техника , Google
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