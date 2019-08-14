В WhatsApp добавили новую функцию

Разработчики мессенджера WhatsApp проводят тестирование возможности прохождения авторизации в приложении на Android с помощью отпечатка пальца.

Об этом информирует портал WABetaInfo.

Указывается, что нововведение добавили в бета-версии 2.19.221 для операционной системы Android. При этом такую же функцию ранее добавили для приложения WhatsApp на платформе iOS.

Для того, чтобы включить такую функцию, нужно в настройках зайти в раздел «Учётная запись», после чего перейти во вкладку «Конфиденциальность».

Кроме того доступен выбор, когда использовать вход по отпечатку пальца: во время каждого открытия приложения либо в случае неактивности.

Ранее компания WhatsApp заявила о намерении подавать судебные иски против пользователей, которые нарушают правила мессенджера.