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«Победа» зафиксировала DDoS-атаку на свой сайт 

РИА Новости + ещё 12 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") зафиксировала DDoS-атаку на свой сайт, сообщила РИА Новости представитель перевозчика.
Пресс-служба "Победы" ранее сообщала, что авиакомпания 12 августа одномоментно добавит на сайт 200 тысяч билетов по 499-1999 рублей. На фоне распродажи сайт и мобильное приложение компании начали работать с перебоями.
"Зафиксирована мощнейшая DDoS-атака, это вызвало проблемы в работе сайта", — сказала представитель.
Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот", реализуя проект классического низкобюджетного авиаперевозчика. В 2018 году лоукостер увеличил перевозки пассажиров на 55% — до 7,148 миллиона человек. В 2019 году "Победа" планирует перевезти не менее 10 миллионов пассажиров.
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Интернет , Наука и техника , Авиакомпания "Победа" , Аэрофлот , РИА Новости
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