«Победа» зафиксировала DDoS-атаку на свой сайт

Пресс-служба "Победы" ранее сообщала, что авиакомпания 12 августа одномоментно добавит на сайт 200 тысяч билетов по 499-1999 рублей. На фоне распродажи сайт и мобильное приложение компании начали работать с перебоями.

"Зафиксирована мощнейшая DDoS-атака, это вызвало проблемы в работе сайта", — сказала представитель.

Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот", реализуя проект классического низкобюджетного авиаперевозчика. В 2018 году лоукостер увеличил перевозки пассажиров на 55% — до 7,148 миллиона человек. В 2019 году "Победа" планирует перевезти не менее 10 миллионов пассажиров.