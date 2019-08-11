Стали известны доходы Ивлеевой и Дудя на YouTube

Телеведущая Настя Ивлеева, которая ещё несколько лет назад работала хостес в одном из петербургских ночных клубов, стала одной из самых самых узнаваемых и высокооплачиваемых блогеров.

Так, в прошлом году AgentShow принесло девушке 57,7 миллионов рублей. При этом ещё от 10 до 25 миллионов рублей в год Ивлеевой приносят рекламные посты в Instagram.

По доходам она уступает лишь Юрию Дудю. Его You-Tube канал принёс в 2019 году почти 90 миллионов рублей.

При этом самым высокооплачиваемым блогером стал Валентин Петухов , выступающий под псевдонимом Wylsacom. Ему удалось заработать за год 173 миллиона рублей, пишет «СтарХит».