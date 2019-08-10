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Ким Чен Ын запустил в КНДР аналог Netflix 

News.ru 1 час назад
Фото: Russian Presidency/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Ким Чен Ын запустил телевизионный потоковый сервис, аналогичный Netflix.
В отличие от американского сервиса большую часть контента на интеллектуальном цифровом телевидении Sobaeksu TV посвящено пропаганде или образу жизни жителей КНДР. Кроме просмотра фильмов, пользователи сервиса могут играть или читать книги, а особый режим Smart TV даст доступ к караоке, кулинарным и медицинским шоу.
Как писал News.ru, искусственный интеллект поможет искать пропавших россиян при помощи сервиса «Beeline AI — Поиск людей», в основе которого лежит использование нейросетей. Технология будет собирать и анализировать сделанные с помощью беспилотников фотографии с мест поисков пропавших людей.
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Интернет , В мире , Чен Ким , Вымпелком , Netflix , КНДР
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