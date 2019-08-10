Ким Чен Ын запустил в КНДР аналог Netflix

В отличие от американского сервиса большую часть контента на интеллектуальном цифровом телевидении Sobaeksu TV посвящено пропаганде или образу жизни жителей КНДР. Кроме просмотра фильмов, пользователи сервиса могут играть или читать книги, а особый режим Smart TV даст доступ к караоке, кулинарным и медицинским шоу.