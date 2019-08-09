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Apple заплатит миллион долларов за обнаружение уязвимости в iPhone 

Российская Газета 43 минуты назад
Фото: iStock
Речь идет о сумме до миллиона долларов в качестве премии для выявления уязвимостей в iPhone — это самое большое вознаграждение, предлагаемое компанией для защиты от хакеров, в условиях растущей обеспокоенности по поводу взлома мобильных устройств пользователей.
В отличие от других поставщиков технологий, компания Apple ранее предлагала вознаграждения только специально приглашенным исследователям, которые пытались найти недостатки в ее телефонах и облачных резервных копиях.
В четверг на крупнейшей ежегодной конференции по безопасности Black Hat в Лас-Вегасе компания заявила, что открыта для выводов для всех исследователей и предложит ряд наград за наиболее важные выводы и предложения.
Премия в один миллион долларов будет распространяться только на удаленный доступ к ядру iPhone без каких-либо действий со стороны пользователя телефона. Предыдущая самая высокая награда Apple составляла 200 тысяч долларов за "дружеские сообщения" об ошибках, которые затем могут быть исправлены с помощью обновлений программного обеспечения и не оставляют их незащищенными от хакеров или шпионов.
Американские правительственные подрядчики и брокеры уже заплатили в общей сложности два миллиона долларов за защиту от наиболее эффективных методов взлома хакеров с целью получения информации с устройств. Новые вознаграждения Apple, однако, находятся в том же диапазоне, что и некоторые выплаченные подрядчиками бонусы.
Ряд частных компаний, таких как израильская NSO Group, разрабатывают технологию, которая лицензируется разведывательными и правоохранительными органами с единственной целью предотвращения и расследования террора и преступности. В заявлении компании отмечается, что это не инструмент, предназначенный для наблюдения за журналистами, которые делают свою работу, или способ замолчать критиков властей.
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Комментарии
Интернет , Гаджеты , Общество , Apple , МВД
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