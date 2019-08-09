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Хакеры научились менять чужие сообщения WhatsApp 

ТК «Звезда» + ещё 9 43 минуты назад
Исследователи Check Point Research обнаружили серьезные уязвимости в мессенджере.
В WhatsApp обнаружены уязвимости, которые позволяют хакерам править сообщения в личных и групповых чатах пользователей и таким образом распространять ложную информацию.
Специалисты по кибербезопасности выяснили, что злоумышленники могут использовать функцию «цитирование» в групповых чатах, чтобы изменить отправителя сообщения, даже если человек не состоит в группе.
Кроме того, хакеры в состоянии изменить текст чьего-либо сообщения незаметно для автора, сообщается в блоге в израильской компании Check Point Research.
В компании отметили, что предупредили WhatsApp о лазейках для хакеров еще в конце прошлого года, однако они до сих пор не исправлены.
Сервис на данный момент исправил только одну из уязвимостей, которая позволяла замаскировать сообщение в группе, доступное всем, под личное. В этом случае собеседник думает, что разговор один на один, но его ответ в итоге видят и другие участники чата.
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Интернет , Видео , Наука и техника , Технологии
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