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Rambler Group назвала эффективный способ борьбы с пиратами 

Рамблер + ещё 3 57 минут назад
Фото: Рамблер
Лишение финансирования — эффективнейший из методов борьбы с пиратским контентом, заявил RNS руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович.
«Блокировка сайтов — это как чистить снег. Чистишь — новый падает», — отметил он.
По словам Гершковича, проблема с пиратским контентом глубже, а наиболее эффективным методом ее преодоления, вероятно, является лишение пиратов финансирования.
Топ-менеджер Rambler Group напомнил, что не так давно, на Петербургском международном экономическом форуме, компания уже озвучивала свою позицию относительно борьбы с пиратскими сайтами — блокировать следует не только сами сайты, но и выдачу на них рекламы через автоматизированные платформы.
Этого можно добиться, распространив ответственность за пиратство на такие платформы — суд должен иметь право заблокировать выдачу рекламы пиратскому сайту.
Кроме того, в Rambler Group считают необходимым искать источник пиратства — конкретных людей, которые создали сайт. Например, команда онлайн-кинотеатра Okko способна идентифицировать устройства, с которых производится рестриминг.
«Будем действовать жестко», — предупредил Михаил Гершкович, отметив, что методы минимизации финансовых потерь будут исключительно технологическими, а государству, которое хоть и помогает в борьбе с пиратством, стоило бы принять дополнительные меры.
Комментарии
Интернет , Михаил Гершкович , Рамблер
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