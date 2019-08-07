«Следим за вами»: Трамп обратился к Google

Дональд Трамп выступил в своем твиттере, обвинив руководство Google в лицемерии. По словам президента США, генеральный директор IT-компании Сундар Пичаи уверял его в том, что Google лоялен к Трампу, но бывший инженер компании утверждает обратное. Это противоречие вызвало бурную реакцию американского лидера, который назвал практики IT-гиганта «незаконными».

Президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил против Google, пригрозив IT-гиганту разбирательством в связи с дискриминационными практиками. Американский лидер давно подозревал «корпорацию добра» в предвзятом отношении к собственной персоне — по мнению Трампа, Google продвигает лишь либеральные СМИ, критикующие президента, при этом заглушая голоса тех, кто высказывается в его поддержку.

Как заявил Трамп в своем твиттере, он встретился с генеральным директором Google Сундаром Пичаи.

«Сундар Пичаи из Google был в Овальном кабинете и долго объяснял, как они меня любят, как хорошо работает администрация сервиса, как Google не связан с китайской армией, как они не помогали Жуликоватой Хилари [Клинтон] во время выборов 2016 году и как они НЕ собираются срывать выборы 2020 года, несмотря на поступающую информацию», — сообщил глава государства.

Тем не менее, позднее Трамп прочитал интервью экс-инженера Google Кевина Сернеки, который подтвердил опасения президента в дискриминации. По словам бывшего сотрудника компании, Google прикладывает все усилия, чтобы «Трамп проиграл в 2020 году».

Дональд Трамп назвал практики компании «очень незаконными» и заявил о том, что его администрация будет «пристально следить» за деятельностью Google.

Кевин Сернеки, на которого ссылается Трамп, рассказал сразу нескольким американским СМИ о том, как его уволили из Google якобы за то, что он придерживался консервативных политических взглядов, которые не разделяет руководство компании. Пресс-служба Google опровергает эту информацию, заявляя о том, что Сернеки был уволен за несколько грубых нарушений политики компании, включая скачивание секретных документов на личную флеш-карту.

Когда Дональд Трамп только баллотировался в президенты, против его избрания выступили многие крупные компании Кремниевой долины, несогласные с его политикой. Среди них был и Google, который является одним из самых ярых противников американского президента, но продолжает отрицать любую предвзятость.

В сентябре 2018 года СМИ стало известно, что новость о победе Трампа в президентской гонке шокировала руководство Google. В сети появился видеофрагмент с еженедельной встречи сотрудников компании, на которой присутствовали сооснователи Google Сергей Брин Ларри Пейдж , вице-президенты Кент Уолкер и Айлин Нотон, финансовый директор Рут Порат, а также Сундар Пичаи. Это была первая подобная встреча после избрания Дональда Трампа.

В рамках встречи высшее руководство Google выразило недовольство и даже испуг победой республиканца.

«Сегодня большинство людей здесь расстроены и взволнованы. Я нахожу эти выборы оскорбительными, и я знаю, что многие из вас со мной согласны. Это тяжелое время, которое идет вразрез со многими нашими ценностями. Я считаю, что это хороший момент, чтобы подумать об этом», — заявил Сергей Брин в начале собрания.

Гендиректор Google Сундар Пичаи рассказал о том, что многие сотрудники прислали ему сообщения, в которых говорят о страхе перед последствиями, которые может принести президентство Трампа. По словам Пичаи, он призвал их не молчать, общаться с политическими оппонентами и принять результат демократического процесса.

Финансовый директор Рут Порат начала описывать собравшимся тот момент, когда узнала, что демократы проиграли, и не смогла сдержать слез.

«Когда я осознала это, мне было очень больно», — заявила Порат.

В завершение своей речи она попросила каждого из сотрудников Google обнять того, кто сидит рядом, заявив, что «каждому сейчас нужны объятия».

Тем не менее, когда руководство Google попросили прокомментировать это собрание, официальный представитель компании заявил о том, что высказанные точки зрения являются личным мнением участников собрания и не имеют никакого отношения к деятельности компании.

Что же касается угроз от Дональда Трампа, то они настораживают Google. Как сообщает Business Insider со ссылкой на источники внутри компании, «гуглерам» негласно порекомендовали не комментировать твиты президента, в том числе в интранете. Руководство опасается, что эти комментарии могут просочиться в правые СМИ, которые переврут их смысл.

При этом сотрудники Google утверждают, что любые другие темы, не касающиеся Трампа, очень активно обсуждаются на внутренних форумах. Однако, все, что относится к президенту США, подпадает под некое табу.

«Я видел какие-то короткие ремарки, но ничего существенного», — заявил один из сотрудников Google.

Также сообщается, что «гуглеры» уже устали от теорий заговоров, которые продвигают американские консерваторы, но не видят в этом ничего удивительного.

«Мне кажется, что политики, очерняющие Google, не являются ни для кого сюрпризом. Мы крупная цель», — сообщил другой сотрудник компании.

В официальном заявлении руководство Google назвало утверждения «обиженного экс-сотрудника» Кевина Сернеки, говорящего о политической предвзятости компании, «абсолютной ложью».