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Twitter использовала данные некоторых пользователей без их разрешения 

Вести.Ru + ещё 9 54 минуты назад
Фото: Reuters
Социальная сеть Twitter призналась, что в течение года использовала данные некоторых пользователей без их разрешения.
На сайте компании опубликовали извинения и рассказали, как работала схема. Если пользователи просматривали с телефона в соцсети рекламу о каком-либо мобильном приложении, а затем устанавливали его, Twitter мог раскрывать часть персональных данных своим партнерам, даже если пользователи не получали никаких уведомлений и не давали разрешения на подобные действия.
В Twitter это все назвали недоразумением и заявили, что лишь недавно выявили эту неисправность, сообщает "Россия 24". И добавили, что не знают, сколько человек могли пострадать. Однако заверили, что пароли и учетные записи электронной почты точно не попадали в третьи руки.
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