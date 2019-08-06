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«ВКонтакте» тестирует функцию скрытия «лайков» под постами 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
"ВКонтакте" начала тестирование функции скрытия "лайков" и репостов под постами пользователей. Об этом сообщил директор по росту и исследованиям соцсети Андрей Законов.
"Мы тестируем разные отображения социальных кнопок под постами в ленте новостей. Один из вариантов — лайки и репосты без счетчиков", — отметил он.
По словам Законова, изначально "лайки" демонстрировали "коммуникацию между автором и читателем, но со временем их стали воспринимать как мерило качества контента".
Представитель соцсети уточнил, что в тестировании участвует небольшая аудитория. "В рамках эксперимента мы хотим проверить, как изменения повлияют на вовлечение пользователей", — добавил он.
Ранее сообщалось, что Instagram начал скрывать количество "лайков" под публикациями пользователей в Австралии, Бразилии, Италии, Ирландии, Новой Зеландии и Японии. Согласно нововведениям, точное количество положительных откликов доступно только автору поста, его подписчики не видят счетчик "лайков". В мае соцсеть начала тестировать эту функцию в Канаде.
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Интернет , Наука и техника
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