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Смартфоны на Android оказались под угрозой взлома 

Lenta.ru + ещё 2 38 минут назад
В чипах Qualcomm, используемых в смартфонах с операционной системой Android, обнаружена уязвимость, из-за которой устройства можно взламывать беспроводным способом, сообщает Android Central.
Отмечается, что уязвимость под названием QualPwn позволяет обойти защиту чипа и дает злоумышленнику доступ к устройству. В результате хакер может дистанционно загрузить на смартфон вредоносное программное обеспечение и заполучить личные данные.
Эксперты компании Tencent Blade Team отметили, что проверили работоспособность уязвимости на таких смартфонах с чипом Qualcomm, как Pixel 2 и Pixel 3. Устройства удалось взломать, в связи с чем они допускают, что жертвами также могут стать владельцы большинства гаджетов с чипами Snapdragon 835 и 845.
В Google сообщили, что Qualcomm в курсе уязвимости. Им уже отправили патч, который включен в августовское обновление Android. В настоящее время нет информации о том, была ли уязвимость использована против кого-либо. Отмечается, что владельцам смартфонов Samsung, Motorola, LG и некоторых других брендов нужно будет дождаться появления патча в ближайшие дни или недели.
В июле сообщалось, что найденная в Bluetooth уязвимость позволила отследить местоположение пользователей устройств с операционными системами Microsoft, iOS и macOS.
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Комментарии7
Интернет , Видео , Гаджеты , Наука и техника , Безопасность , Microsoft , Qualcomm , Google
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