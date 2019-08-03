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Facebook хочет переименовать Instagram и WhatsApp 

News.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: Reuters
Instagram и WhatsApp в скором времени ждут изменения. Американская сеть Facebook планирует переименовать оба принадлежащих ей сервиса.
Такой информацией с «ФедералПресс» поделились представители социальной сети. По их словам, решение связано с падением репутации сервисов на фоне скандала из-за серии утечек данных.
По сути, названия останутся прежними, к ним добавят только приписку «from Facebook».
Ранее News.ru писал, что Facebook удалила около 1,8 тысячи фиктивных учётных записей за «скоординированные неаутентичные действия». Их владельцами были анонимы из России, Украины, Таиланда и Гондураса, которые по большей части занимались пропагандой официальных властей своих стран.
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Интернет , Наука и техника , ФедералПресс
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