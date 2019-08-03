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«16 или 1»: профессор МГУ назвал верный ответ к резонансному уравнению 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Pixabay
По словам ученого, из-за отсутствия знака перед скобкой уравнение можно трактовать и иначе, но при этом он считает ответ 1 неправильным.
«Звезда» узнала у профессора МГУ имени М. В. Ломоносова Александра Васина верный ответ на математическое уравнение, которое недавно вызвало у пользователей Сети большие споры. Доктор физико-математических наук разложил его по пунктам.
«Пример не очень хорошо записан, потому что пропущен знак перед скобкой. По умолчанию предполагается, что перед ней должно быть умножение, и если это так, то порядок должен быть таким, который указан», — рассказал ученый.
Таким образом, он говорит о том, что сначала 8 делится на 2 и получается 4, а затем умножается на скобку, то есть 4 умножается на 4 и получается 16. По словам профессора, из-за отсутствия знака уравнение можно трактовать и иначе, но при этом он считает ответ 1 неправильным.
Напомним, ранее пользователи Сети разделились на два лагеря в попытках решить математическое уравнение с множеством элементов. В споры включились и ученые-математики.
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Комментарии27
Интернет , Общество , Александр Васин , МГУ
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