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Бывший глава немецкого банка зазвездился на YouTube 

Lenta.ru 22 минуты назад
Фото: Manfred Herpolsheimer / YouTube
Бывший главный исполнительный директор немецкого банка Sparkasse Leverkusen, 65-летний Манфред Херпольшеймер решил стать YouTube-блогером, пишет Bloomberg.
Экс-банкир запустил канал под названием Money Manni в середине июля. На канале уже вышли пять роликов. В своих видео Херпольшеймер рассказывает про мир финансов простыми словами.
Отмечается, что контент рассчитан преимущественно на людей в возрасте до 30 лет. «Идея родилась в ходе бесед с молодежью. Они просили дать пояснительные видеоролики о бизнесе и финансах на несложном и понятном языке», — рассказал Херпольшеймер.
Он добавил, что ему нравится делиться своим опытом, хоть это теперь и стало практически его полноценной работой. Экс-глава банка планирует выпускать по одному клипу в неделю и монетизировать канал.
Первые три ролика посмотрели около 2,5 тысячи раз в течение первых двух недель. «Мои дети говорят, что это не так плохо для нового YouTube-канала», — подытожил Херпольшеймер.
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Интернет , Bloomberg
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