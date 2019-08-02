iPhone перестал быть главным для Apple

Продажи iPhone впервые с 2012 года составили меньше половины от квартальной выручки. Теперь компания делает ставки не на свой флагманский продукт, пишет Bloomberg.

Apple сообщила о рекордных продажах от своих интернет-сервисов в третьем квартале — это 11,5 миллиарда долларов. Также компания продемонстрировала отличные характеристики своих гаджетов, таких как Apple Watch. Выручка от девайсов и аксессуаров выросла на 48 процентов. Однако пока что компания не может полностью избавиться от привязки к iPhone. Ожидаемая игра-аркада компании, App Store, Apple Pay, Apple News+ и девайсы вроде AirPods как раз и созданы под iPhone.

Два отдельных продукта Apple, компьютеры Mac и планшеты iPad, составили всего 20 процентов от выручки в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе компании. На данный момент Apple работает над гарнитурой дополненной и виртуальной реальности, но, вероятно, она тоже будет связана с iPhone.

Доход от смартфона снизился на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но руководители Apple заявили, что сейчас предпринимаются усилия по восстановлению продаж за счет скидок, увеличения вариантов финансирования и сдачи старых моделей покупателями. А чтобы компании быть успешной и без смартфонов, ей нужно будет делать свои музыкальные, платежные и видеосервисы привлекательными для владельцев других гаджетов, чтобы потенциальные клиенты переходили на продукцию Apple.

Главный финансовый директор Лука Маэстри сказал, что данная программа в магазинах привела к увеличению торговых операций в пять раз больше, чем год назад. Исполнительный директор Apple Тим Кук подтвердил слова коллеги, отметив, что компания получила хорошую обратную связь от клиентов. Он рассказал, что ожидает 50 миллиардов долларов годового дохода от сервисов компании к 2020 году. Также Apple прогнозирует доход в размере от 61 до 64 миллиардов долларов к концу сентября в связи с выходом новой модели iPhone. Это превышает среднюю оценку аналитиков в 61 миллиард долларов.

Прогноз помог акциям Apple вырасти на шесть процентов — это рекордный суточный рост цены, начиная с 1 мая. Акции стоили 219,05 доллара. IPhone продолжает оставаться ядром Apple, и этот скачок за счет сервисов и продаж портативных устройств подтверждает, что компания способна пройти через метаморфозы, сказал Дэн Айвз, аналитик Wedbush Securities.