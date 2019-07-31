Прототипы первых 5 суперсервисов появились на портале госуслуг

В открытом доступе появились прототипы пяти суперсервисов по оказаниям государственных услуг. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов.

"Поскольку суперсервисы создаются для удобства людей, было решено показать их прототипы будущим пользователям до официального запуска — для получения обратной связи.

Суперсервисы — комплексные госуслуги, сгруппированные по типичным жизненным ситуациям, которые граждане смогут получать в автоматическом режиме. Это новый формат предоставления услуг без бумажных документов и визитов в госорганы. К запуску готовятся 25 приоритетных суперсервисов. Список был утвержден на заседании президиума правкомиссии по цифровому развитию под руководством вице-премьера Максима Акимова

Максим Паршин. Баннеры пяти прототипов суперсервисов, которые упростят гражданам получение госуслуг при рождении ребенка, поступлении в вуз онлайн, переезд в другой регион, оформление легких ДТП по европротоколу и услуг, связанных с исполнительным производством, разместили на портале госуслуг: они доступны на главной странице ресурса, рассказал замглавы Минкомсвязи

В течение месяца ведомство будет собирать отзывы и предложения по доработке суперсервисов от пользователей, после чего проанализирует и передаст в работу. "Все пожелания и замечания будут учтены", — сказал Паршин.