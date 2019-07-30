Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России нашли альтернативу зарубежным приложениям 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Институт развития интернета (ИРИ) нашел альтернативы иностранным приложениям для предустановки на смартфоны в 9 из 12 категорий.
Обзор продуктов был сделан с целью анализа готовности российского рынка отреагировать на предложение об обязательной предустановке отечественных разработок на мобильные телефоны, продаваемые в РФ.
Приложения оценивались по комплексным критериям, в числе которых: функциональность сервисов, востребованность и актуальность.
Анализ проводился по категориям: браузер/поиск, электронная почта/web-сервис, облачное хранилище, карты, социальные сети, музыка, видеохостинги, офисные редакторы, мессенджеры, антивирусы, цифровое ТВ и платежи.
Российские разработки оказались конкурентоспособны и востребованы в 9 из 12 категорий.
Так, в категории браузер/поиск высокие оценки получили российские Яндекс/браузер, Рамблер Спутник, альтернативу почтовым клиентам Gmail и Outlook составили Yandex.почта и Почта Mail.ru. А среди аналогов Netflix и Amazon Prime Video оказались отечественные сервисы Окко, IVI и Амедиатека.
В категориях видеохостинги, мессенджеры и платежи лидирующие позиции заняли иностранные продукты.
«Российские разработчики добились высокого уровня своей продукции, ее конкурентоспособности с глобальными игроками. Учитывая имеющуюся открытость рынка, лидирующие позиции в нашей стране уже занимают отечественные поисковые системы, почтовые и облачные сервисы, антивирусные программы, цифровое ТВ и музыкальные сервисы. В сравнении с иностранными аналогами они выигрывают за счет оптимизации и объема дополнительных настроек. А услуги российской геолокации объективно точнее», — прокомментировал результаты исследования гендиректор ИРИ Сергей Петров.
По его словам, отечественные разработки в категориях, которые не востребованы должным образом, целесообразно поддержать со стороны государства, в том числе в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».
Комментарии
Интернет , Наука и техника , Сергей Петров , Amazon , Яндекс , Netflix , Институт развития интернета , Mail.ru Group
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Арест танкера РФ на Украине: МИД сделал заявление
Названо точное количество уголовных дел против Порошенко8
Умерла художница Варвара Родченко
«А ты симпатичный?»: откровенная переписка Глюк'оZы6
Баловавшиеся с огнем дети сожгли 8 домов в Самаре6
Видео
01:19
В Сети высмеяли «способ» Киева по возвращению Крыма
Общество Украина
02:09
Задержан подозреваемый в убийстве девушки-блогера
Криминал Происшествия
00:51
Баловавшиеся с огнем дети сожгли 8 домов в Самаре
Пожары Происшествия
04:33
В США признали поражение в «битве за Арктику»
Армия США
Россия уличила ООН в фейках
В мире Армия
01:13
«Был агрессивный»: Земфира — о преследовании фаната
Шоу-бизнес Статьи
02:30
Редчайшее существо со дна Тихого океана попало на видео
Наука Наука и техника
01:27
«Лгуны и непрофессионалы»: Кличко обратился к Зеленскому
Украина В мире
05:57
В РПЦ объяснили повышение пенсионного возраста в РФ
Общество
01:22
Лобода показала, как зажгла на концерте Rammstein
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение