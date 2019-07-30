В России нашли альтернативу зарубежным приложениям

Институт развития интернета (ИРИ) нашел альтернативы иностранным приложениям для предустановки на смартфоны в 9 из 12 категорий.

Обзор продуктов был сделан с целью анализа готовности российского рынка отреагировать на предложение об обязательной предустановке отечественных разработок на мобильные телефоны, продаваемые в РФ

Приложения оценивались по комплексным критериям, в числе которых: функциональность сервисов, востребованность и актуальность.

Анализ проводился по категориям: браузер/поиск, электронная почта/web-сервис, облачное хранилище, карты, социальные сети, музыка, видеохостинги, офисные редакторы, мессенджеры, антивирусы, цифровое ТВ и платежи.

Российские разработки оказались конкурентоспособны и востребованы в 9 из 12 категорий.

Так, в категории браузер/поиск высокие оценки получили российские Яндекс /браузер, Рамблер Спутник, альтернативу почтовым клиентам Gmail и Outlook составили Yandex.почта и Почта Mail.ru . А среди аналогов Netflix Amazon Prime Video оказались отечественные сервисы Окко, IVI и Амедиатека.

В категориях видеохостинги, мессенджеры и платежи лидирующие позиции заняли иностранные продукты.

«Российские разработчики добились высокого уровня своей продукции, ее конкурентоспособности с глобальными игроками. Учитывая имеющуюся открытость рынка, лидирующие позиции в нашей стране уже занимают отечественные поисковые системы, почтовые и облачные сервисы, антивирусные программы, цифровое ТВ и музыкальные сервисы. В сравнении с иностранными аналогами они выигрывают за счет оптимизации и объема дополнительных настроек. А услуги российской геолокации объективно точнее», — прокомментировал результаты исследования гендиректор ИРИ Сергей Петров.

По его словам, отечественные разработки в категориях, которые не востребованы должным образом, целесообразно поддержать со стороны государства, в том числе в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».