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Россиянам пообещали два суперсервиса 

Lenta.ru 50 минут назад
Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»
В России до конца текущего года будут запущены в пилотном формате два суперсервиса: онлайн-оформление европротокола и сервис, который позволит гражданам оперативно получать услуги, связанные с исполнительным производством. Об этом журналистам сообщил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков, передает «Российская газета».
«Все остальные суперсервисы будут запускаться по мере готовности», — добавил чиновник.
Благодаря суперсервису «Оформление европротокола онлайн» граждане смогут самостоятельно оформлять извещения о ДТП в электронном виде через портал госуслуг и мобильные приложения. На это будет уходить не более 15 минут, отмечает издание. Сервис заработает в ноябре в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Суперсервис по оформлению госуслуг, связанных с исполнительным производством, позволит получать в электронном виде расширенные сведения о ходе исполнительного производства. Данные будут предоставляться автоматически в течение 30 секунд без необходимости личного обращения в компетентные органы. Пилотный проект заработает в октябре в Карелии.
Суперсервисами называют комплексные госуслуги, сгруппированные по типичным жизненным ситуациям, которые россияне в будущем смогут получать в автоматическом режиме. Всего планируется запустить 25 приоритетных суперсервисов.
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Интернет , Наука и техника
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