В Сети высмеяли заявление украинских пограничников о зеленом луче

Пользователи соцсетей с юмором отнеслись к заявлению украинских пограничников о том, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

“С горилки луч зеленый”, — написал @Serj2778.

“На корабли ФСБ из запасников Кремля выдали по гиперболоиду инженера Гарина?” — поинтересовался @bo_u_lin.

“Шапочки из фольги снимают проблему”, — дал совет @Petroff47C.

“Украинцы, это луч света в вашем темном царстве”, — выразил мнение @cuba_next.

Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали там судно "Норд" под российским флагом. Позднее, в августе, в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин".

Москва сочла действия Киева "морским терроризмом" и ответила усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря.