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«Угроза свободе слова»: конгрессмен США подала иск к Google на $50 млн 

RT на русском 1 час назад
Конгрессмен от штата Гавайи и претендент на выдвижение кандидатом в президенты США Тулси Габбард подала в суд на Google. Она требует выплаты компенсации в размере $50 млн за временную блокировку аккаунта её избирательной кампании, предназначенного для агитации и сбора пожертвований. В Google утверждают, что это произошло из-за работы автоматических алгоритмов по защите от мошенничества. Однако Габбард считает подобные меры угрозой свободе слова и американской демократии.
RT на русском: последние новости
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Интернет , США , Google
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