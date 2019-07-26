Конгрессмен от штата Гавайи и претендент на выдвижение кандидатом в президенты США Тулси Габбард подала в суд на Google. Она требует выплаты компенсации в размере $50 млн за временную блокировку аккаунта её избирательной кампании, предназначенного для агитации и сбора пожертвований. В Google утверждают, что это произошло из-за работы автоматических алгоритмов по защите от мошенничества. Однако Габбард считает подобные меры угрозой свободе слова и американской демократии.
«Угроза свободе слова»: конгрессмен США подала иск к Google на $50 млн
Читайте также