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В WhatsApp появятся новые функции 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Разработчики WhatsApp тестируют ряд новых функций для следующей версии приложения на платформе iOS. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Нововведения появились в бета-версии мессенджера 2.19.80.16 и должны быть включены в официальное обновление.
В чатах появятся закрепленные предупреждения о том, что существуют проблемы с получением сообщений. В уведомлениях будет предложено обновить приложение для устранения неполадок.
Кроме того, WhatsApp тестирует функцию быстрого редактирования полученных или отправленных мультимедийных файлов. Она появится как на платформе iOS, так и на Android. С помощью нововведения можно будет вносить изменения в изображения, не выходя из мессенджера. Это также позволит сэкономить память на телефоне и не сохранять лишние медиафайлы. При этом отредактированные картинки не будут заменять первоначальные.
Команда WhatsApp также работает над реализацией предварительного просмотра голосовых сообщений в push-уведомлениях. Однако пока неизвестно, в какое именно обновление включат эту функцию.
Как пишет портал, не исключено, что в дальнейшем мессенджер сможет работать на нескольких устройствах независимо от смартфона. При этом будет использована одна учетная запись пользователя.
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