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WhatsApp избавят от привязки к смартфону 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мессенджер WhatsApp в скором времени освободит пользователей от привязки к смартфону. Как сообщает WABetaInfo, ведется работа над соответствующей системой.
В настоящее время для использования WhatsApp на компьютере необходимо постоянное подключение смартфона. Если устройство выключено, то пользователь не сможет отправлять сообщения с компьютера.
По данным WABetaInfo, планируется создать систему с несколькими учетными записями, из-за чего мессенджер станет доступен на ПК независимо от смартфона. При этом сообщения, утверждает инсайдер, как и раньше будут храниться на смартфоне и синхронизироваться в приложениях на других устройствах.
После реализации системы с несколькими аккаунтами также планируется выпустить отдельный WhatsApp для планшетов Apple — iPad. В настоящее время для использования мессенджера на планшете требуется привязка к смартфону.
Официально WhatsApp пока никак не прокомментировал эту информацию.
Ранее WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования мессенджером.
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Интернет , Наука и техника , Технологии , Apple
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