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Охота на ведьм в Facebook. Эксперт объяснил, почему живой аккаунт не отличить от бота 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Управляющий партнёр Агентства «Социальные сети» рассказал НСН, как сам стал «фейковым аккаунтом» для одной соцсети.
Facebook удалил из социальной сети 1800 фиктивных учётных записей, сообщает Reuters. В их число попали и аккаунты из России. Отмечается, что владельцы фиктивных профилей из России и Украины, согласно заявлению компании, под именами журналистов и представителей армии обсуждали украинскую политику и выступали с критикой киевских властей. Этот шаг компании не более чем охота на ведьм, заявил в эфире НСН управляющий партнёр Агентства «Социальные сети» Денис Терехов.
Он пояснил, почему отличить фиктивный аккаунт от настоящего практически невозможно, а также поделился собственным опытом того, как впал в немилость к владельцам одной соцсети.
«Есть такой профессиональный термин — хорошо прокачанный аккаунт. В том смысле, что в нём всё достаточно актуально — его персональные данные, не важно фейковые или настоящие, фотографии, регулярное ведение. И я вам скажу, что такой аккаунт лучше любого живого. Потому что обычный человек ведёт свой профиль тогда, когда считает нужным, и никогда не задумывается, всю он заполнил информацию о себе или не всю. А специально обученные люди, которые занимаются созданием ботоферм и ботоармий, конечно всё это понимают. Поэтому из моего опыта, невозможно всерьёз понять, настоящий аккаунт или нет, если это не совсем уж какие-то пятиклассники на алгебре делали. Например, для соцсети «ВКонтакте», где я зарегистрирован давно, я являюсь фейковым аккаунтом. Потому что я его не веду, у меня там разве что имя и какая-то старая фотография, и меня можно легко принять за бота. А для, например, Facebook я живой человек. Поэтому, как это часто бывает, здесь имеет место некая охота на ведьм. Думаю, были некоторые фейковые аккаунты, потому что в любой социальной сети примерно 15% — это боты. И не важно, это боты политические или коммерческие. Рынок коммерческих ботов куда больше рынка политических, уж поверьте мне», — заметил Терехов.
Ранее компания Facebook получила рекордный по сумме штраф за утечку персональных данных пользователей. Федеральная комиссия по торговле США (FTC) обязала соцсеть выплатить пять миллиардов долларов. Председатель Совета фонда «Развитие цифровой экономики», экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН рассказал, какой сигнал и кому послала таким образом FTC.
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Комментарии
Интернет , Денис Терехов , Герман Клименко , Reuters
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