Интернет-портал удалил оскорбительное изображение российского флага

Интернет-портал risovach.ru по требованию Роскомнадзора удалил оскорбительное изображение флага России , сообщается на сайте ведомства.

"После уведомления службы администрации интернет-портала risovach ограничил доступ к странице с изображением, оскорбляющим государственные символы России. Изображение содержало нецензурное описание флага России и оскорбления в адрес российских граждан", — говорится в сообщении.

Сообщается также, что в связи с исполнением сайтом требования Генпрокуратуры РФ соответствующая ссылка будет исключена из единого реестра запрещенной информации.

В среду Генпрокуратура направила в Роскомнадозор требование удалить с интернет-портала risovach.ru изображение с оскорблением российского флага.

Ранее Facebook по требованию Роскомнадзора удалил изображение со свастикой на гербе РФ.