Ozon отчитался перед Роскомнадзором по утечке данных

Компания Ozon отчиталась перед Роскомнадзором по утечке данных своих покупателей.

Ранее база с адресами электронной почты и паролями от аккаунтов пользователей интернет-магазина была выложена на одном из сайтов, собирающих утечки данных.

Более 90% «скомпрометированных» данных являются продуктом автогенерации паролей. Однако 30 тыс. паролей оказались подлинными. Специалисты Ozon подчеркнули, что оповестили своих клиентов о имеющейся проблеме с безопасностью на сайте.

В Роскомнадзоре назвали этот случай попыткой скомпрометировать компанию, передаёт ТАСС.