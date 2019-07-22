Ozon отчитался перед Роскомнадзором по утечке данных 

Компания Ozon отчиталась перед Роскомнадзором по утечке данных своих покупателей.
Ранее база с адресами электронной почты и паролями от аккаунтов пользователей интернет-магазина была выложена на одном из сайтов, собирающих утечки данных.
Более 90% «скомпрометированных» данных являются продуктом автогенерации паролей. Однако 30 тыс. паролей оказались подлинными. Специалисты Ozon подчеркнули, что оповестили своих клиентов о имеющейся проблеме с безопасностью на сайте.
В Роскомнадзоре назвали этот случай попыткой скомпрометировать компанию, передаёт ТАСС.
Как писал News.ru, Генеральная прокуратура России проводит проверку по факту утечек персональных данных россиян, в том числе клиентов ОТП Банка, Альфа-Банка и ХКФ банка, обнаруженных в Сети в конце мая.