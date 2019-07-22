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У приложения FaceApp появились вредоносные «клоны» 

Ридус + ещё 12 1 час назад
Фото: Ридус
Специалисты антивирусной компании ESET обнаружили мошенническую схему, с помощью которой обманывают пользователей смартфонов. Злоумышленники распространяют «клоны» популярного приложения FaceApp через фальшивые сайты, ссылки на которые размещают на файлообменниках и в видеороликах YouTube.
При переходе по ссылке всплывает множество окон. Пользователь, думая, что закрывает их, оформляет платные подписки на услуги, приложения и рекламу.
Чтобы не стать жертвой мошеннической схемы, эксперты советуют загружать приложения из официальных магазинов Google Play и App Store, обращать внимание на отзывы пользователей и использовать антивирус с функциями проверки безопасности и приложений.
Приложение FaceApp было создано российскими разработчиками в 2017 году. Оно накладывает различные фильтры на фотографии пользователя, позволяя увидеть себя в старости или «сменить пол».
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Интернет , Наука и техника , Google
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