Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пряники из России стали хитом продаж на AliExpress 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: Flickr
Продавцы из России буквально наводнили Китай российскими национальными сладостями.
Вице-президент Alibaba Group по глобальным инициативам Брайан Вонг сообщил, что российские предприниматели оккупировали китайский рынок пряников. Продавцы из РФ буквально наводнили Китай российскими национальными сладостями.
«За последний месяц только один магазин продал 50 тысяч упаковок пряников», — заявил Вонг.
По его словам, вместе с пряниками высоким спросом на таких китайских торговых площадках как Alibaba, AliExpress Taobao пользуются также и пищевые добавки, косметика, изделия ручной работы. Среди еды особой популярностью пользуются также растительное масло, печенье и шоколад. Данные Вонга приводит РИА Новости.
Вице-президент подчеркнул, что пищевая продукция из России относится к категории особой, так как страна особо сильна в области отдельных продуктов питания, и даже иногда к категории органической.
ТК «Звезда»: последние новости
Instagram скрыл число лайков под публикациями После «Зоны 51» пользователи Сети решили штурмовать Бермудский треугольник Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей
Комментарии2
Интернет , Общество , Alibaba , РИА Новости , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия будут ждать новые паспорта1
Путин предсказал будущее России и Украины8
Раскрыты причины задержания британского танкера Ираном43
Путин назвал причину для отказа от президентства524
Путин оценил ситуацию на Украине18
Видео
01:02
Стоун попросил Путина стать крестным отцом дочери
Политика
02:06
Путин высказался о росте цен на бензин
Политика
00:53
Путин оценил ситуацию на Украине
Политика
00:38
Путин вышел к людям и вспомнил «простое русское слово»
Политика
10:05
Путин назвал причину для отказа от президентства
Политика
02:11
Abrams и Т-72М сразились в Польше
Армия
00:25
«Поезд-ящерица» устроил сбой в московском метро
Новости Москвы
00:43
«Где мой муж?»: Пугачева потеряла Галкина
Шоу-бизнес
05:11
«Он утонул»: Путин дал обещание мальчику
Общество
03:36
Пока вы не уснули: подруга Меркель угрожает России
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение