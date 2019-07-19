«ВКонтакте» раскрыла подробности о своем сервисе знакомств

«ВКонтакте» готовит к запуску сервис для знакомств Lovina, основанный на видеозвонках и видеоисториях, сообщили в пресс-службе компании.

«“ВКонтакте” анонсирует приложение для знакомств Lovina Основой механики нового продукта станут видеозвонки и видеоистории. Пользователи смогут узнать друг друга по-настоящему и убедиться в выборе, чего нельзя сделать только в переписке», — пояснили в пресс-службе.

Как пояснили в пресс-службе «ВКонтакте», начать знакомство в сервисе можно будет с помощью просмотра анкет, где в случае взаимной симпатии создаётся чат, а также «карусели» видеозвонков.

Ранее на закрытую группу по тестированию сервиса обратил внимание глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков