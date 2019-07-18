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Instagram спрячет лайки в семи странах 

Говорит Москва + ещё 9 1 час назад
Фото: depositphotov/prykhodov
Эксперимент уже начали в Канаде, а теперь его запустят в Ирландии, Италии, Бразилии, Австралии, Японии и Новой Зеландии. Количество лайков будет видеть только автор публикации.
В компании считают, что эта мера поможет пользователям внимательнее изучать содержимое поста, а не оценивать его популярность по лайкам. Кроме того, Instagram намерен бороться с практикой по покупке лайков.
В начале июля об участии в эксперименте сообщил артист Максим Галкин. По его словам, его выбрали для тестирования нового интерфейса, а саму идею отсутствия лайков он счёл замечательной.
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Интернет , Наука и техника , Максим Галкин , Австралия , Бразилия , Ирландия , Италия , Канада , Новая Зеландия , Япония
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