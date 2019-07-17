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Названа опасность обмена файлами в WhatsApp 

ТК «Звезда» + ещё 1 27 минут назад
Фото: ТАСС
Антивирусная компания опубликовала отчет по обмену сообщениями.
Антивирусная компания Symantec рассказала, что не всегда WhatsApp и Telegram могут обеспечить безопасность файлов. По данным ее исследователей, хакеры с помощью вредоносного приложения для Android могут изменять мультимедийные файлы, отправляемые в приложениях.
В отличие от других приложений, WhatsApp и Telegram сохраняют файлы во внешнем хранилище («облаке»). Вредоносное ПО с доступом к «облаку», получает доступ и ко всем мультимедийным файлам. По оценкам экспертов, хакеры могут добираться до файлов даже раньше пользователя и, теоритически, изменять исходящее сообщение.
В отчете антивирусной компании атаку назвали Media File Jacking. По мнению исследователей, озвученная проблема ни для кого не является секретом. Это своего рода плата за доступность приложений для обмена данными. Однако, как пишет The Verge, ни один код не застрахован от уязвимых мест в программе безопасности.
WhatsApp на представленный отчет заявил, что он использует «лучшие практики, предоставляемым операционными системами для хранения мультимедиа».
Ранее стало известно, что вирус, способный маскироваться под популярные приложения, в том числе и WhatsApp, заразил более 25 млн смартфонов на Android по всему миру.
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