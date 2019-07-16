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В работе Instagram произошел сбой 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается во вторник в ряде стран мира. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
"Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 09:57 по времени Восточного побережья США (16:57 мск)", — говорится в сообщении.
Больше всего на неполадки жалуются пользователи в США. С проблемами также столкнулись в Бразилии, Великобритании и Нидерландах. О сбоях в России пока не сообщается.
По данным сервиса, большая часть пользователей испытывают проблемы с просмотром ленты новостей (около 60%), около 25% не могут войти в аккаунт, еще порядка 14% жалуются на работу сайта в целом.
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Интернет , Наука и техника
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