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В работе Facebook произошел сбой 

ТАСС + ещё 1 35 минут назад
Фото: Reuters
Сбой в работе социальной сети Facebook наблюдается во вторник в нескольких странах. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
"Проблемы в работе Facebook наблюдаются с 12:01 по времени Восточного побережья США (19:01 мск)", — говорится в сообщении.
Больше всего на неполадки жалуются пользователи в США и Великобритании. С проблемами также столкнулись во Франции, Нидерландах, Бельгии, Германии, Мексике и на Филиппинах. В России о сбоях сообщают пользователи в Москве.
По данным сервиса, большая часть пользователей испытывает проблемы с просмотром ленты новостей (около 57%), около 20% не могут войти в аккаунт, еще порядка 21% жалуются на полное отсутствие соединения.
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Интернет , Наука и техника
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