Когда на территории России будут развернуты сети пятого поколения

На этой неделе правительство должно обсудить вопрос с распределением частот среднего диапазона, которые являются критически важными для внедрения в России мобильной связи пятого поколения. Этот диапазон является самым востребованным в стране, и в связи с необходимостью внедрения новой технологии появилась необходимость в его «расчистке». Развертывание сетей 5G является одной из составляющих национального проекта «Цифровая экономика», реализация которого должна быть завершена к 2024 году.

На текущей неделе правительство Российской Федерации должно обсудить вопрос распределения частот для внедрения сетей пятого поколения (5G) на территории страны. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов, передает ТАСС.

«Это крайне… перспективный, я имею в виду диапазон 3,4-3,8 ГГц — крайне плотный, «населенный», но очень нам нужный [диапазон]. Поэтому это большая работа, она продолжается. Мы на следующей неделе будем проводить большое совещание по этому вопросу, и будем еще и еще работать. Это работа не быстрая, она займет, как я уже говорил, несколько лет», — сообщил Акимов.

ФСБ, Дело в том, что самый востребованный в настоящее время диапазон 3,4-3,8 ГГц, необходимый для создания и развития сети 5G, почти весь занят Министерством обороны ФСО , спецсвязью и другими пользователями. В мае текущего года вице-премьер Акимов выразил уверенность в том, что для внедрения связи пятого поколения совершенно точно понадобиться «расчищать» вышеобозначенный диапазон. Тем не менее, по его словам, этот вопрос не получится решить оперативно.

В начале июля стало известно, что в России началась разработка оборудования для сетей 5G, которые критически необходимы для внедрения современных технологических решений. Дело в том, что у сетей пятого поколения более высокая пропускная способность, чем у 4G, что позволяет передавать информацию со скоростью до 20 гигабит в секунду (против 1 гигабита в секунду у 4G).

Подобные скорости необходимы для поддержания таких инновационных технологий, как «умные» города, интернет вещей (IoT), беспилотный транспорт и многих других, именно поэтому развитие 5G в России является одной из составляющих национального проекта «Цифровая экономика». Согласно этой программе, к 2024 году сети 5G в том или ином виде будут развернуты во всех городах с населением от 300 тыс. человек.

Ключевыми целями проекта «Цифровая экономика» являются увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики, создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств, использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями.

Сроки реализации нацпроекта охватывают период с октября 2018 года по 2024 год. Бюджет «Цифровой экономики» оценивается в 1 трлн 634,9 млрд рублей, при этом 1 трлн 099,6 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета, а 535,3 млрд рублей — получены от внебюджетных источников. Остальные средства принадлежат к группе альтернативных источников.

Национальная программа «Цифровая экономика» включает в себя шесть федеральных проектов — «Нормативное регулирование цифровой среды», «Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии» и «Цифровое государственное управление».

Развитие в стране связи пятого поколения входит в федеральный проект «Цифровые технологии», главной целью которого является создание сквозных цифровых технологий, имеющих большое влияние на все сферы жизни общества. К сквозным технологиям относятся те научно-технические направления, которые одновременно охватывают несколько отраслей — это 5G, большие данные, искусственный интеллект, робототехника, виртуальная и дополненная реальность, блокчейн, промышленный интернет и др.

Как следует из информации с сайта АНО «Цифровая экономика», к 2024 году в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» должны быть достигнуты следующие показатели: тридцать реализованных проектов в области цифровой экономики (объемом не менее 100 млн рублей) и десять российских организаций, участвующих в реализации крупных проектов (объемом $3 млн) в приоритетных направлениях международного научно-технического сотрудничества в области цифровой экономики.